В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву

Власти Австралии внесли в санкционный список редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, режиссёра Тиграна Кеосаяна и ведущую телепрограммы «60 минут» Ольгу Скабееву. В общей сложности въезд в страну запрещён 22 россиянам, которых МИД Австралии назвал «прокремлёвскими пропагандистами».

В списке также значатся главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, News Front, изданий «Инфорос» и журнала «Камертон». В перечень также попала дочь российского философа и политолога Александра Дугина Даря, главный редактор United World International.

Ранее на сайте Белого дома был опубликован список из 19 россиян, а также 47 связанных с ними лиц, против которых власти США ввели санкции. В перечне оказались Дмитрий Песков, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Позднее США ввели санкции против семьи Пескова — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Навки и их взрослых детей — Николая и Елизаветы. Включение в санкционный список предусматривает заморозку активов в Соединённых Штатах и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.