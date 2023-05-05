В РСТ объяснили, почему россияне часто отдыхают на Бали Вице-президент РСТ Горин: Бали привлекает россиян уникальной природой и спа-процедурами

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бали является местом притяжения для многих туристов за счет своей уникальной природы и красоты, объяснил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, индонезийский остров всегда гостеприимно встречает путешественников, в том числе из России, и остается одним из самых привлекательных направлений, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Индустрия туризма очень важна для Индонезии, обратил внимание Горин.

Это красивый остров, уникальная природа, спа-процедуры, экскурсии. Это всегда притягивает миллионы туристов на этот прекрасный сказочный остров, он был, есть и будет точкой притяжения для туристов, — отметил Горин.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что каждое место по-своему уникально и сравнивать направления нельзя.

На нашей планете очень много прекрасных мест, которые стоит посетить. Бали — то место, место силы, место притяжения, место прекрасных впечатлений, которое должно быть на карте маршрутов, — сказал он.

Также Горин отметил, что многие россияне не только отдыхают, но и временно живут и работают на Бали. Он напомнил, что сейчас из России в Индонезию есть много стыковочных рейсов, а ковидные ограничения отменены.

Губернатор Бали Ваян Костер ранее сообщил, что на острове могут ввести ограничения для туристов из-за их неподобающего поведения. По словам Костера, многие путешественники ведут себя безобразно и хулиганят. Он выразил опасения, что со временем на Бали начнут приезжать скупые иностранцы, которые будут питаться только дешевой едой и грабить банкоматы.

В связи с этим губернатор предложил ввести систему квот на 100 лет, одна из которых предполагает, что для посещения Бали нужно будет регистрироваться примерно за год и дожидаться своей очереди.