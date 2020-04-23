В российском МИД опровергли планы создания аналога ОПЕК на базе БРИКС

https://static.news.ru/photo/a8459850-8576-11ea-9d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны, входящие в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), не планируют создавать отдельных структур, связанных с нефтяным экспортом, подобных ОПЕК.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев, отвечая в ходе онлайн-презентации на вопрос о возможности создания аналога ОПЕК на базе БРИКС.

По словам Князева, ситуация на энергетических рынках остаётся главной темой как в глобальном плане, так и для стран БРИКС в частности. Однако сообщество «уж точно не будет создавать» подобных ОПЕК структур. Представитель МИД подчеркнул, что только Россию и в какой-то степени Бразилию можно назвать экспортёрами нефти. Остальные страны БРИКС являются импортёрами.

В 2020 году председателем БРИКС является Россия. Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан выразил надежду, что годичное председательство Москвы позволит усилить роль БРИКС на международной арене.