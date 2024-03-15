В России увидели пессимизм Запада в отношении Украины Военэксперт Кошкин: Запад испытывает пессимизм в отношении Украины

Фото: defense.gov

Настроение западных стран в отношении Украины и исхода СВО сводится к определенному пессимизму, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, об этом свидетельствуют заявления европейских политиков о том, что Россия перенесет боевые действия на территорию ЕС.

Все видят некоторую снижающуюся траекторию, ведущую к завершению конфликта. Западные пессимисты говорят о том, что Россия выиграет, а Украина проиграет. Более того, уже начали проводить учения в Европе под легендой того, что Россия победила и переходит к боевым действиям в другом регионе, — пояснил аналитик.

Он назвал эти действия Европы сигналом упаднических настроений и прогнозом на проигрыш Украины в ближайшее время. По словам эксперта, на Западе боятся российского «вторжения», которое потенциально может стать причиной упадка Украины и поражения поддержавших ее стран.

Ранее авторы американского издания The Washington Post предупредили, что без финансовой и военной помощи со стороны США Украину ждет коллапс или потеря «бесчисленного количества жизней». Журналисты отметили, что администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным вариантам на случай отказа конгресса одобрить законопроект о военной помощи Киеву.