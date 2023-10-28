В Риме сторонник Палестины сорвал флаг Израиля со штаб-квартиры FAO

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Риме участник митинга в поддержку Палестины взобрался на ограду штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН и сорвал флаг Израиля, передает ТАСС. Находившиеся поблизости полицейские сразу задержали манифестанта.

Акцию организовала палестинская община в Италии, к ней присоединились другие арабские диаспоры. В итоге на шествие вышли тысячи человек и двинулись к Колизею. Прозвучало два громких взрыва, после чего над районом демонстрации барражировал вертолет.

В октябре два москвича сожгли флаг Израиля «в поддержку Палестины и Азербайджана». Нарушители порядка оказались родными братьями. Они записали происходящее на камеру, после чего выложили в Сеть. На кадрах видно, что злоумышленники размахивают флагами Азербайджана и Палестины. Сотрудники оперативных служб задержали их в этот же день и начали проверку.

Ранее сообщалось, что преступники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене, на западе Германии. Власти региона осудили инцидент, добавив, что руководство в курсе об антисемитских настроениях и ведет кампанию по борьбе с ними.

Также в Берлине ранее прошла несогласованная антиизраильская акция. На нее пришли 65 человек, задержаны были 40 участников протеста. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом высказался против любых акций, направленных на поддержку ХАМАС.