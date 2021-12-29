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В Раде Украине отвели на войну с Россией лишь десять минут

Депутат Рады Волошин: Россия разгромит Украину менее чем за десять минут
05:04, 31 декабря 2021
В Раде Украине отвели на войну с Россией лишь десять минут Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Россия разгромит Украину менее чем за десять минут. Этого времени Москве хватит на уничтожение ключевых пунктов управления государством, отметил он в эфире телеканала UkrLife.

Экс-глава информационного департамента МИД Украины подчеркнул, что ВСУ за десять минут потеряют те немногие признаки современности, которые у них есть.

Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война, — предположил Волошин.

Ранее стало известно, что в случае возникновения гипотетического военного конфликта между РФ и Украиной, российские танки войдут в Киев менее чем через сутки. Такие сроки взятия украинской столицы назвали авторы издания American Thinker. В журнале отмечают, что для России начало такого конфликта не сопряжено с какими-либо крупными рисками.

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