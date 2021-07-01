В Раде рассказали о важном шаге на пути к «возвращению» Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший 1 июля, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. Об этом сообщает «Страна».

Издание отмечает, что в апреле 2014 года Зеленский вместе со студией «Квартал 95» был в Донецке на гастролях. Там в интервью местной «Муниципальной газете» он поделился взглядами на родство русских...