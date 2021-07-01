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В Раде рассказали о важном шаге на пути к «возвращению» Крыма

23:39, 01 июля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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Принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины является важным шагом на пути к «возвращению» Крыма Киеву. Об этом заявила депутат Рады Кира Рудык, сообщает «Обозреватель».

Пакет законов «Крымская платформа» — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав, — отметила политик.

Рудык добавила, что принятием закона Киев даёт «чёткий сигнал» крымским татарам и миру, что продолжает борьбу за Крым.

Ранее стало известно, что присоединение Крыма к России было ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, «Крымская платформа» — это способ исправить ошибки 2014 года. Кулеба добавил, что с помощью данного саммита Украина покажет, что «длинная дуга истории склоняется к уважению международного права».

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