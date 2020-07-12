В Раде призвали Зеленского извиниться перед украинцами и уйти в отставку

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Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» призвали украинского президента Владимира Зеленского и его команду извиниться перед гражданами страны и уйти в отставку.

В своём заявлении, опубликованном 11 июля на сайте телеканала NewsOne, участники фракции отметили, что главным обещанием Зеленского было возвращение мира на Украине путём урегулирования конфликта в Донбассе, но за год правления властями ничего не было сделано.

Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку! — говорится в заявлении.

Помимо обвинений в повторении политики бывшего лидера Украины Петра Порошенко и разрушении минских договорённостей депутаты выразили своё возмущение словами вице-премьера Алексея Резникова о том, что на возвращение Донбасса уйдёт около двух лет.

Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями, — добавили в партии.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее Резников назвал срок возвращения отдельных районов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), писал NEWS.ru.