В Раде подняли вопрос об импичменте Зеленскому

https://static.news.ru/photo/ebe41d2c-1f07-11eb-8559-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Пресс-релиз его выступления размещён на сайте партии.

Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать её, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе, — отметил нардеп.

Он добавил, что Зеленский лично объяснял свои действия интересами внешних сил, ссылаясь на послов G7 и партнёров, которые обещают Украине помощь. По мнению Кивы, её польза сомнительна, но слова президента являются ещё одним подтверждением внешнего управления страной.

Выступление политика последовало на фоне скандала с Конституционным судом (КС) Украины, который отменил несколько антикоррупционных мер. После этого Зеленский внёс в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС. На что глава суда заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судья КС Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной, если суд будет распущен согласно желанию главы государства. По мнению Слиденко, если в Верховной раде наберётся нужное число депутатов для принятия законопроекта о роспуске КС, то произойдёт «распад Украины и война». Больше, считает судья, это решение никто не поддержит.