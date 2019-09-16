https://static.news.ru/photo/70994e3c-d8cf-11e9-be96-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALDOR46/wikimedia.org

Неизвестный мужчина приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Таким образом он выразил несогласие с решением муниципалитета чешской столицы о переносе монумента в музей.

Как рассказали в полиции, мужчина заявил о намерении находиться возле памятника до позднего вечера, а затем вернуться домой, так как рано утром ему нужно на работу. Прибывший на место патруль уехал, не зафиксировав нарушения общественного порядка, отмечает РИА Новости .

Скандал вокруг памятника Коневу разгорелся в августе, после того как неизвестные облили его краской. Власти района Праги, где монумент установлен, заявили, что не будут его восстанавливать, а затем и вовсе решили перенести памятник в музей.

Эта инициатива вызвала волну возмущения как простых горожан, так и чешских и российских политиков. МИД России выступил против «циничного решения» властей Праги, а также выразил сожаление, что Чехия допустила такой шаг, сообщал News.ru.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с попыткой переноса памятника Коневу является позором для страны. Глава государства подчеркнул, что монумент был символом советских воинов, которые погибли при освобождении Праги.