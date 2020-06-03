В Польше заявили о гибнущем имидже США

https://static.news.ru/photo/d34eb79a-a61c-11ea-94f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспорядки в США «рушат на глазах» имидж страны, которая оказывается не такой уж всесильной и непогрешимой, как пытается изобразить. При этом граждане, включая представителей власти, не чувствуют себя там в безопасности.

Об этом говорится в статье, опубликованной одним из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita. По мнению авторов, протесты выявили в Соединённых Штатах серьёзное социальное неравенство, которое в самом ближайшем будущем только усугубится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычная община Бруклина формирует патрули для защиты от действий провокаторов и мародёров, которые скрываются под видом протестующих в Нью-Йорке. Формирование народных дружин началось после появления листовок, расклеенных на домах владельцев бизнеса с советами «уезжать из этого района» города, если они «недостаточно поддерживают чёрных».