В Польше заявили о гибнущем имидже США

Беспорядки в США «рушат на глазах» имидж страны, которая оказывается не такой уж всесильной и непогрешимой, как пытается изобразить. При этом граждане, включая представителей власти, не чувствуют себя там в безопасности.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычная община Бруклина формирует патрули для защиты от действий провокаторов и мародёров, которые скрываются под видом протестующих в Нью-Йорке. Формирование народных дружин началось после появления листовок, расклеенных на домах владельцев бизнеса с советами «уезжать из этого района» города, если они «недостаточно поддерживают чёрных».
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