В Перу раскопали тысячелетнюю сидящую мумию

Перуанские археологи раскопали мумию взрослого человека, похороненного в сидячем положении. Возраст находки оценивается примерно в одну тысячу лет. Рядом с останками были также найдены керамические сосуды и изделия из тканей, пишет EADaily.

Мумию нашли при раскопках в центре престижного района Мирафлорес в Лиме. У нее хорошо сохранились длинные волосы и нижняя челюсть.

Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами, — рассказала руководитель группы археологов Мирелла Ганоза.

Предполагается, что похороненный человек жил еще до прихода на эту территорию инков. Ученые считают, что в Лиме им еще предстоит сделать много находок, по их данным, в 10-миллионом городе сохранилось порядка 400 точек с археологическими руинами.

Ранее ученые в ходе исследования мумифицированных детских останков пришли к выводу, что дети в Древнем Египте часто страдали анемией. Медики и палеонтологи исследовали 21 детскую мумию с помощью технологии компьютерной томографии. Специалисты проанализировали скелет, не извлекая тела из оберток. В результате у семерых детей были выявлены патологические увеличения свода черепа, характерные для заболевания анемией.