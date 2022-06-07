В ожидании варваров: тысячи мигрантов идут на штурм границы США На США надвигается великое переселение народов, которое может оказаться столь же летальным, каким оно стало для Римской империи

Фото: Carlos Pacheco/XinHua/Global Look Press

Огромная колонна мигрантов из стран Латинской Америки приближается к южной границе США. Нелегальная миграция через Рио-Гранде — обычное дело в отношениях между Соединенными Штатами и своими латиноамериканскими соседями, однако нынешняя колонна превышает всё, когда-либо виденное ранее. По оценкам, штурмовать пограничную стену собирается одновременно порядка 15 тысяч иммигрантов. Это уже не старая добрая нелегальная миграция, это лобовой штурм «страны неограниченных возможностей», какой видятся США для жителей бедных стран к югу от Рио-Гранде. NEWS.ru выяснил, выдержит ли иммиграционная система США такой штурм, и что в Вашингтоне собираются делать с этой проблемой, которую одним лишь строительством стены решить невозможно.

Колонна, частично моторизованная, частично пешая, начала свой марш-бросок на север в понедельник; сборным пунктом для нее стал город Тапачула на границе Мексики и Гватемалы. Её оставляют преимущественно жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы — стран, где у власти стоят левые или коммунистические режимы. Колонна при выходе из Тапачулы растянулась на 51 км, но по мере приближения к границе США людей в ней прибавляется за счет местных искателей лучшей жизни.

Поскольку на пограничном пропускном пункте, который является первой целью колонны, работает не более 150 американских пограничников, заранее понятно, что организованный пропуск латиноамериканцев на территорию США зависит исключительно от доброй воли самих латиноамериканцев: они в состоянии смести любые кордоны просто своей массой. Но организаторы массового «исхода» подчеркивают, что они рассчитывают именно на политическое решение этого вопроса.

Таким образом, нынешний марш — это не только способ доставки граждан стран Латинской Америки в США, но еще и политическая демонстрация с требованиями (чтобы не сказать шантажом) сделать въезд в Соединенные Штаты для жителей их «заднего двора» более простым.

Мы ожидаем, что североамериканские пограничники, миграционная служба, полиция дадут нам возможность попасть в страну беспрепятственно,— объявил глава «оргкомитета» колонны Луис Вийагран.

Фото: Aimee Melo/dpa/Global Look Press

Иными словами, демонстранты-мигранты добиваются, чтобы власти США в принципе отказались от понятия «нелегальная миграция» (во всяком случае, применительно к странам Западного полушария). Для этого мигранты призывают президента Джо Байдена отменить так называемую статью № 42 закона о здравоохранении, внесенной туда его предшественником Доналдом Трампом 20 марта 2020 года.

Этот указ давал право иммиграционным службам разворачивать искателей убежища прямо на границе в ускоренном порядке, обходя длительные юридические процедуры высылки нелегалов. По данным американского Совета по делам мигрантов, под эту статью подпали за последующий год около полумиллиона нелегалов: после того как американские власти отказали им во въезде, большая часть из них зависла вдоль границы с мексиканской стороны, сформировав там целые палаточные города. А за последние 12 месяцев эта цифра разрослась до 1,4 миллиона. Прошлый год стал, таким образом, рекордным с начала XXI века по числу проникших в США нелегалов.

Таким образом, вместо того чтобы сократить число прибывающих в США нелегальных мигрантов, статья 42, напротив, это количество утроила.

На момент принятия статья 42 такие чрезвычайные меры обосновывались экстренной ситуацией из-за пандемии COVID-19, и демократы во время избирательной кампании обещали положить такой практике конец. Президент Байден назвал статью 42 «моральным дном и позором нации» и пообещал отменить её на позднее 23 мая 2022 года.

Однако быстро исполнить свои обещания администрация Байдена не смогла — против того, чтобы открыть ворота страны перед «сбродом наркоманов», выступили власти сразу 24 штатов, подав на Белый дом в суд. Судья Роберт Саммерхейз в штате Луизиана за три дня до обозначенного Байденом срока отмены статьи 42 подтвердил, что статья должна оставаться в силе до тех пор, пока этот вопрос не будет разрешен в судебном порядке (кстати, судья был назначен на эту должность Доналдом Трампом).

Фото: Aimee Melo/dpa/Global Look Press «Выступаем за убежище», - гласит плакат, который держат мигранты у пограничного перехода Сан-Исидро, против постановления «Раздел 42»

Представители этих 24 штатов, а также антииммигрантски настроенные круги американского общества в целом обвиняют администрацию Байдена в том, что одним только своим намерением отменить указ Трампа та спровоцировала мигрантов пробовать попытать счастья — чему нынешний многотысячный марш по Мексике является живым подтверждением.

Участники этого марша отлично понимают, что на американской стороне их никто с оркестром встречать не собирается, но этим людям просто нечего терять, сказал NEWS.ru эксперт по Латинской Америке Лазарь Хейфец.

Тот метод, которым участники колонны собираются попасть на территорию США, автоматически приводит их в лагеря временного содержания, покинуть которые они смогут только в одну сторону — обратно в Мексику. По сути, мигранты добровольно направляются — более того, рвутся — в американскую тюрьму. Но все они находятся в такой ситуации, что американский лагерь для нелегалов кажется им привлекательнее «свободной» жизни у себя на родине. В любом случае у них появляется хотя бы минимальный шанс на легализацию в статусе беженца, то есть разрешение на проживание в США, на какое-то пособие. Для большинства из тех, кто идет в этой колонне, даже это уже является шагом вверх по сравнению с их нынешним положением. Виктор Хейфец профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ

Готовность латиноамериканских мигрантов сорваться с места вынудила самого Байдена обратиться к ним с призывом не паковать чемоданы преждевременно. В марте 2021 года он заявил, что иммиграционная служба и Минздрав США работают над открытием иммиграционных центров непосредственно в странах Латинской Америки, чтобы потенциальные мигранты могли оформить все нужные документы на месте, а не ждать решения властей в палаточных лагерях вдоль мексиканской границы.

Внутри США противники облегчения иммиграционной политики обвиняют демократов в том числе в том, что тем самым Белый дом позволяет коррумпированным режимам Латинской Америки ничего не делать для улучшения жизни своих граждан, а просто «сплавлять» своих нищих богатому северному соседу.