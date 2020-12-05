В ООН рассказали, почему 2021 год будет «катастрофическим»

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Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли дал негативный прогноз на предстоящий год. С этим согласился директор информационного центра Организации объединённых наций (ООН) в Москве Владимир Кузнецов, отмечая, что необходимо серьёзно отнестись к этому заявлению.

Бизли в своём выступлении на специальном заседании Генассамблеи ООН подчеркнул, что 2021 год принесёт миру самый тяжёлый гуманитарный кризис за последние 75 лет. Он считает, что, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией, следующий год будет «катастрофическим».

Кузнецов призвал со всем вниманием отнестись к словам Бизли. Представитель ООН пояснил, что коронавирус повлиял не только на здоровье людей, но и на все сферы жизни человека и общества.

Ситуация с продовольственной безопасностью, борьбой с голодом действительно достаточно серьёзная. В последние полтора десятилетия были достигнуты успехи с точки зрения сокращения как относительного, так и абсолютного числа голодающих. Эти усилия могут быть подорваны, если не будут предприняты необходимые действия с точки зрения финансового обеспечения, — цитирует Кузнецова «Говорит Москва».

Специалист обратил внимание на то, что COVID-19 оказал действительно катастрофическое воздействие на экономику всех стран мира. Он заявил о важности усилий, направленных на смягчение этого экономического удара.

Как ранее писал NEWS.ru, число людей, которые перенесли коронавирус или стали его бессимптомными носителями, через три-четыре месяца достигнет миллиарда. Такой прогноз озвучил молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.