В ООН попросили Путина открыть порты на Украине Директор ВПП ООН Бизли попросил Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна

Дэвид Бизли / Фото Kena Betancur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной, сообщает РИА Новости.

Я прошу президента Путина: ...пожалуйста, откройте эти порты, — заявил директор ВПП ООН.

Он добавил, что, если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности. Её последствиями станут голод, дестабилизация многих стран, массовая миграция.

Бизли также пояснил, что просит не за Украину, а за «беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить продуктам питания и удобрениям из России полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки. По его словам, без этого не решить глобальный продовольственный кризис. Также генсек ООН призвал Москву разрешить экспорт зерна из портов Украины.