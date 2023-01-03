В ООН открестились от организации предложенного Кулебой «саммита мира»

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не занимается организацией «саммита мира», который предложил провести глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Представитель ООН попросил адресовать вопросы по этой теме другим. Он добавил, что ему нечего сообщить по этому вопросу.

В конечном итоге вам следует спросить у других. ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать, — сказал Хак.

Он при этом не уточнил, кто отвечает за организацию этого саммита, а также, будет ли он вообще организован.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил о том, что правового способа исключения страны из международной организации не существует. По его словам, если такая процедура будет реализована, то только неправовым способом и после этого сама организация перестанет существовать в ее нынешнем виде.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН. По ее словам, подобные заявления нужно просто принимать к сведению и выстраивать отношения соответствующим образом, но не прислушиваться к ним.