В ООН назвали сроки возвращения туризма в мире на допандемийный уровень

Мировой туризм, вероятно вернётся к показателям, которые он демонстрировал до пандемии COVID-19, не раньше 2023 года. Значительную роль в этом призвана сыграть вакцинация. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

По словам словам Пололикашвили, эксперты ВТООН предсказывают «очень позитивный подъём» во втором и третьем кварталах 2022 года. Он обусловлен так называемым «отложенным спросом». При этом в настоящее время наблюдается небольшое востановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Что касается прогнозом о том. когда мировой туризм вернётся на допандемийный уровень, то здесь мнения экспертов разнятся.

Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году, — сказал Пололикашвили.

Он отметил, что ключевое значение для координации согласованных действий, в которых нуждается сфера туризма, будут иметь «темпы, равномерное распределение вакцин и эффективное сотрудничество по протоколам о поездках и здравоохранении».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туроператоры находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по отменённым из-за пандемии COVID-19 турпоездкам.

Перед этим АТОР обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям стран Европы и Азии с предложением восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии. В АТОР отметили, что ковидный кризис, несмотря на прилагаемые усилия, не закончился и пандемия продолжается. Кроме того, заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предполагать, что коронавирус останется с человечеством надолго.