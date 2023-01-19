В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев ООН: с начала спецоперации в Европу уехали почти восемь млн беженцев с Украины

Фото: Artem Sobolev/NEWS.ru

беженцы

Почти восемь миллионов беженцев с Украины прибыли в европейские страны после начала боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Только за последнюю неделю их количество увеличилось на 10,5 тысяч.

Самой популярной страной для украинцев стала Россия, куда перебралось 2,8 млн человек. Далее идут Польша (1,5 млн), Германия (1 млн), Чехия (482 тысяч), Италия (167 тысяч). Также среди украинцев пользуются популярностью Испания, Великобритания, Болгария, Франция, Словакия, Румыния и Молдавия.

Ранее сообщалось, что в Польше могут мобилизовать украинских беженцев. С таким предложением выступил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак. Он отметил, что в нынешних условиях у Украины практически нет шансов победить из-за колоссальных потерь.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что украинских беженцев в Европе не будут долго кормить. По его словам, рано или поздно украинцам придется пойти на низкооплачиваемую работу. Мирошник уверен, что уже совсем скоро беженцам предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев.