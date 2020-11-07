В ОАЭ разрешили сожительство вне брака

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Власти Арабских Эмиратов отменили наказание за употребление алкогольных напитков, а также разрешили сожительство для неженатых пар.

Соответствующие изменения в законодательство утвердил президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян. Теперь граждане старше 21 года могут употреблять спиртное в частном порядке или в некоторых общественных местах. До этого пить могли только иностранцы, не являющиеся мусульманами.

Также отменены наказания на совместное проживание пар вне брака, а также за попытку самоубийства. При этом ужесточены наказания за домогательства к женщинам, передаёт National.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции Barakah. По его словам, ОАЭ собираются эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надёжным и экологически чистым способом.