В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками

В ОАЭ коронавирус лечат при помощи терапии на основе стволовых клеток. Уже больше двух тысяч человек выздоровели.
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Значительное увеличение числа излечившихся пациентов — более двух тысяч — связано с решением правительства ОАЭ сделать его бесплатным для всех пациентов с COVID-19 среднего и высокого риска, — сообщили в центре.
Во время первых испытаний метода продолжительность госпитализации пациентов с коронавирусом сократилась с 22 дней до 6 по сравнению с теми пациентами, которые получали стандартное лечение. При этом 1,2 тысячи инфицированных после лечения полностью избавились от всех последствий, связанных с COVID-19, а вероятность выздоровления пациентов всего за неделю увеличилась более чем в три раза.
Для проведения лечения у пациента забирают собственные стволовые клетки из крови и вводят их обратно после некой активации. При этом полученный препарат дисперсно распыляется непосредственно в лёгкие заражённого. Ни у одного из пациентов, получивших такое лечение, не зафиксировано побочных эффектов. Принявшие участие в клинических испытаниях препарата люди излечились.
Как писал NEWS.ru, исследователи Центра стволовых клеток в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) получили от Минэкономики страны патент на разработку инновационного метода лечения COVID-19.
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