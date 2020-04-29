В Нью-Йорке от коронавируса умерло в 21 раз больше жителей, чем от гриппа

https://static.news.ru/photo/aee6c800-8a12-11ea-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

За последние три месяца от COVID-19 в Нью-Йорке погибло примерно в 21 раз больше человек, чем от гриппа. Эпидемия последнего как раз пришлась на начало вспышки коронавирусной инфекции.

К таким выводам пришли учёные из Гарвардского университета и Университета Эмори (США). Предварительные результаты своего анализа они опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv (эту статью не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это принято).

Учёные проанализировали данные по заболевшим с февраля по апрель 2020 года, когда на территории Нью-Йорка и прилегающих к нему районов параллельно шли обе эпидемии. За это время, как отмечают исследователи, от гриппа и связанных с ним осложнений умерло 619 человек, тогда как коронавирус, по оценкам городского департамента здравоохранения, уже унёс жизни более чем 13 тысяч пациентов.

Вдобавок к этому учёные сопоставили то, как изменилась смертность в городе в текущем году по сравнению с предыдущими зимними сезонами. Оказалось, что показатель смертности в это время почти удвоился.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3,1 млн человек, свыше 217 тысяч пациентов умерли, более 937 тысяч выздоровели. Лидером по числу заражений стали США. Там подтверждено свыше миллиона диагнозов. В штате Нью-Йорк насчитывается более 295 тысяч больных.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.