В Нидерландах коронавирус обнаружили ещё на двух фермах с норками

https://static.news.ru/photo/9fec1d46-bfc3-11ea-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Около 19 тысяч норок были уничтожены на двух норководческих фермах в Нидерландах после того, как там был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщило издание Dutch News со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны. Отмечается, что новые случаи заражения вирусом были обнаружены на зверофермах в городе Гемерт в провинции Северный Брабант.

Как сообщает издание, строгие гигиенические протоколы были введены для промышленности после того, как выяснилось, что норка может заразиться вирусом. В Нидерландах с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок.

Отмечается, что ранее в стране шёл процесс постепенного отказа от разведения норок — в 2024 году должна была закрыться последняя норковая ферма. При этом правительство отклоняло призывы парламентариев ускорить процесс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен. Предположительно, животные могли заразиться от работников.