В Нидерландах коронавирус обнаружили ещё на двух фермах с норками

Около 19 тысяч норок были уничтожены на двух норководческих фермах в Нидерландах после того, как там был обнаружен коронавирус.
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Как сообщает издание, строгие гигиенические протоколы были введены для промышленности после того, как выяснилось, что норка может заразиться вирусом. В Нидерландах с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок.
Отмечается, что ранее в стране шёл процесс постепенного отказа от разведения норок — в 2024 году должна была закрыться последняя норковая ферма. При этом правительство отклоняло призывы парламентариев ускорить процесс.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен. Предположительно, животные могли заразиться от работников.
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