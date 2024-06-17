В НАТО одобрили удары своим оружием по российским городам РИА Новости: страны НАТО одобрили удары своим оружием вглубь России

Большая часть стран-членов Североатлантического альянса одобрила удары украинской армии своим оружием по целям в глубине России, говорится в материале РИА Новости. В публикации уточняется, что разрешение от стран Канады или Прибалтики на удары по территории РФ носит декларативный характер.

При этом не все в НАТО поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение. До недавних пор Запад не переходил черту, а украинским военным было запрещено использование мощных средств поражения, пишет агентство.

Отмечается, что ракетами ATACMS американского производства Вооруженные силы Украины били лишь по Крыму и новым регионам, значительная часть была сбита отечественной системой ПВО. По информации журналистов, прилет такой ракеты в большой город приведет к большому количеству жертв. Киев получил от Вашингтона эти ракеты в двух вариантах: первый — Block 1 дальностью 165 км, второй — Block 1A дальностью 300 километров.

Автор уточняет, что вторая ракета из центра Харькова достает до Воронежа. Самые первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году.

Кроме того, ВСУ располагает большим числом крылатых ракет воздушного базирования: французские SCALP-EG и Storm Shadow, произведенные в Британии. Самая серьезная опасность — истребители F-16, которые Украине предоставят уже летом. Их боевой радиус составляет больше 4000 километров.