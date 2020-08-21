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В мире число умерших от коронавируса достигло 800 тысяч

17:10, 22 августа 2020
Фото: Shaukat Ahmed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 800 тысяч человек, следует из подсчётов Университета Джонса Хопкинса, систематизирующего данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Также отмечается, что вылечились от инфекции в мире 14 760 490. Общее число инфицированных достигло 22 984 824.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории России коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа достиг отметки в 0,99, прибавив 0,03. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта данных от федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

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