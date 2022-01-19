В Минтрансе Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Арменией

Авиасообщение между Турцией и Арменией начнётся с 2 февраля, сообщили в управлении гражданской авиации Турции. Отмечается, что рейсы будут осуществляться три раза в неделю. Помимо этого, Министерство транспорта Турции объявило о возобновлении полётов в северный Ирак, город Эрбиль.

Как известно, самолёт Fly One Armenia приземлится в Стамбульском аэропорту 2 февраля в 19:50 по местному времени, а рейс компании Pegasus в тот же день (в 23:35) вылетит из аэропорта Сабиха Гёкчен в Ереван.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Министр пояснил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиалиний на рейсы Стамбул — Ереван — Стамбул. В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу объявил, что турецкая авиакомпания Pegasus начнёт выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Ранее председатель совета директоров Flyone Armenia Арам Ананян сообщил ТАСС, что власти Турции разрешили лайнерам авиакомпании летать в Стамбул. Первый полёт армянских авиалиний из Еревана намечен на 2 февраля.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.