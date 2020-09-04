В Минске на акции протеста студентов начались задержания

Студенты минских вузов вышли на акции протеста в центр города. Вскоре силовики начали задерживать демонстрантов.
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Сообщается, что задержания начались и возле площади Якуба Колоса, куда дошли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). У здания самого вуза прошла акция солидарности, к которой присоединяются студенты и преподаватели других вузов.
Ранее, 9 августа , в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.
Как писал NEWS.ru, 4 сентября ОМОН провёл жёсткие задержания студентов Лингвистического университета в Минске. До того как в здании появились силовики, студенты пели на английском языке «Марсельезу» — гимн Французской Республики.
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