Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения ВС России в жестоком отношении к населению Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, передаёт ТАСС.
Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооружённых сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области, — сказал Мизинцев.