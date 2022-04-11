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В Минобороны заявили, что Киев и британские спецслужбы готовят провокации

МО РФ: британские спецслужбы вместе с Киевом готовят провокации против ВС РФ на Украине
18:44, 11 апреля 2022
В Минобороны заявили, что Киев и британские спецслужбы готовят провокации Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения ВС России в жестоком отношении к населению Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, передаёт ТАСС.

Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооружённых сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области, — сказал Мизинцев.

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