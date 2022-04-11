В Минобороны заявили, что Киев и британские спецслужбы готовят провокации

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки украинских войск, численность которых достигает 100 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Он отметил, что эта группировка базируется на территории, берущей своё начало «южнее Донецка» и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до центральной Украины.

Басурин отметил, что это самые боеспособные части на Украине на текущий момент. Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, (численность)...