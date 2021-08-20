В МИД высказались по поводу отправки российских военных в Афганистан

Вопрос об отправке военного контингента в Афганистан для России неактуален, поскольку талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Его слова приводит РИА Новости.

Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке, — сообщил дипломат.

Также Сыромолотов рассказал, что Россия не будет торопиться с исключением «Талибана» (запрещён в России) из списка террористических организаций и признанием новых властей Афганистана. Он добавил, что дипломаты считают важными заверения талибов относительно недопущения использования территории Афганистана против третьих стран.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.