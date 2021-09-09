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В МИД Украины заявили о необходимости разговора Зеленского с Путиным

00:52, 10 сентября 2021
В МИД Украины заявили о необходимости разговора Зеленского с Путиным Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому важно поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Их разговор будет сложным, но к нему следует стремиться, отметил дипломат в эфире телеканала «1+1».

Кулеба добавил, что Зеленскому нужны переговоры с тем, «кто принимает решения в РФ».

Я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему. Это не означает, что мы отбрасываем «нормандский формат», однозначно нет. Наоборот, мы активировали сейчас подготовку к саммиту в «нормандском формате», — пояснил Кулеба.

Ранее стало известно, что для Владимира Зеленского крайне важна встреча с Владимиром Путиным. Без неё и нормализации отношений с Россией украинский глава не сможет переизбраться на второй срок, отметил украинский политолог Руслан Бортник. Он считает, что демонстрация успехов в мирном урегулировании, которых сейчас нет, поможет Зеленскому.

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