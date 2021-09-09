В МИД Украины заявили о необходимости разговора Зеленского с Путиным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому важно поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Их разговор будет сложным, но к нему следует стремиться, отметил дипломат в эфире телеканала «1+1».
Кулеба
Я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему. Это не означает, что мы отбрасываем «нормандский формат», однозначно нет. Наоборот, мы активировали сейчас подготовку к саммиту в «нормандском формате», — пояснил Кулеба.
Ранее стало известно, что для Владимира Зеленского крайне важна встреча с Владимиром Путиным. Без неё и нормализации отношений с Россией украинский глава не сможет переизбраться на второй срок, отметил украинский политолог Руслан Бортник. Он считает, что демонстрация успехов в мирном урегулировании, которых сейчас нет, поможет Зеленскому.