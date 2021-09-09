В МИД Украины заявили о необходимости разговора Зеленского с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужны новые кредиты от Москвы. Однако если удастся что-то сэкономить в каком-либо совместном проекте, то эти средства Белоруссия готова взять как кредит, отметил белорусский лидер, сообщает РИА Новости.

Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определённый кредит, чего-то...