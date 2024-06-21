В МИД России допустили крах ядерной сделки с Ираном Замглавы МИД Рябков: ядерная сделка с Ираном на грани краха договоренностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» с Ираном находится на грани краха договоренностей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире подкаста «Ближневосточный экспресс» Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова. При этом он подчеркнул, что ресурс дипломатической работы «еще полностью не исчерпан» и российская сторона продолжает воздействовать на оппонентов для того, чтобы избежать провала сделки.

Ядерная сделка с Ираном остановилась в точке, откуда может начаться движение в сторону полного краха соглашения, — отметил дипломат.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация вокруг ядерной программы Ирана «очень неопределенная», поэтому необходимо «возобновить взаимодействие» с Тегераном. По его словам, мировые лидеры должны снова сесть за стол переговоров и не упускать из виду риски, связанные с накоплением Ираном запасов обогащенного урана.

Москва также призвала вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Обращение было направлено к США и странам евротройки (Франция, Германия и Великобритания). По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, эти государства мешают сотрудничеству Тегерана с МАГАТЭ.