В МИД РФ рассказали о решении ситуации на азербайджано-армянской границе

https://static.news.ru/photo/dcdbb8fe-b7e0-11eb-a47e-96000091f725_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Россия видит решение ситуации на азербайджано-армянской границе в запуске процесса делимитации границы с её последующей демаркацией, говорится в распространённом во вторник комментарии МИД РФ.

Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путём. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе, — говорится в сообщении МИД.

Обострение в приграничной области началось после того, как армянская сторона обвинила войска Азербайджана в незаконном проникновении на свою территорию. В Баку заявили, что все действия соответствуют мирным договорённостям и напоминают о необходимости выхода из кризиса переговорным путём, а не вооружённой эскалацией.

Ранее Азербайджан выразил готовность начать переговоры с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. Политик подчеркнул, что армянская реакция на сложившуюся ситуацию может привести к усилению напряжённости в регионе. По его словам, ситуация на границе в настоящий момент стабильна.