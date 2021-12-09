В МИД РФ прокомментировали авиаудар Израиля по сирийской провинции

Россия осуждает действия Израиля, подвергшего обстрелу порт города Латакия в ночь на вторник, 7 декабря, вблизи российской военной базы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru.

Мы осуждаем подобные действия. Мы против того, чтобы Сирия превращалась в арену противостояния между третьими странами, — заявила Захарова.

Представитель российского МИД также напомнила, что аналогичную позицию озвучил глава министерства Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой 9 сентября в Москве. По словам Захаровой, данная тема часто поднимается на уровне МИД и отношение к ней у российской стороны однозначное.

Ранее сообщалось, что Израиль нанёс авиаудар по сирийской провинции Латакия со стороны Средиземного моря. Целью ракет стали объекты в районе торгового порта, пишет агентство SANA. В результате атаки загорелось несколько контейнеров.