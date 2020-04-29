В МИД РФ призвали провести работу по поиску российских школьников в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости провести большую работу по поиску российских школьников, оставшихся в США из-за эпидемии коронавируса.
Мы должны знать по каждому ребёнку, школьнику, где, у кого и на каком основании он сейчас находится, —
цитируетЛаврова ТАСС.
При этом отмечается, что предстоит разобраться, как несовершеннолетние могли попасть на международный рейс. И МИД будет заниматься этим совместно с Министерством просвещения России.
Как писал NEWS.ru ранее, как минимум 34 российских школьника не вернулись домой после отмены перелётов между Россией и Соединёнными Штатами, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
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