В МИД РФ осудили высказывания литовского министра о ситуации в Белоруссии

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Российское Министерство иностранных дел выпустило комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой по поводу высказываний главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса о ситуации с протестными акциями в Белоруссии.

Линкявичус, среди прочего, обвинил белорусские власти в борьбе с собственным народом, которому якобы «угрожает опасность». В МИД РФ подобные реплики назвали неуместными. По словам Захаровой, заявления официального Вильнюса о нелегитимности прошедших в Белоруссии выборов, публичное обозначение Александра Лукашенко как «бывшего президента» и обещание ввести против него санкции можно признать вмешательством во внутренние дела другого государства.

Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории и организовывает её встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС. <...> Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию, — подчеркнула дипломат

Представитель МИД констатировала, что неприкрытое вмешательство в дела соседей стало привычной практикой для Литвы. В заключение Захарова посоветовала Вильнюсу перестать «тушить пожар, заливая огонь керосином».

За ситуацией в Белоруссии, где после президентских выборов 9 августа не утихает протестная активность, пристально наблюдает сосед Литвы — Латвия. Как передавал NEWS.ru, 25 августа латвийский кабмин одобрил санкции против белорусских должностных лиц, которых в Риге считают виновными в фальсификации итогов голосования, не дожидаясь общеевропейского решения по этому вопросу.