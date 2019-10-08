https://static.news.ru/photo/270c2f30-e9de-11e9-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представители сирийской оппозиции готовятся к проведению конференции «Эр-Рияд-3» для изменения состава Сирийской комиссии по переговорам (СКП), сообщают арабские СМИ.

Переговоры об организации конференции «Эр-Рияд-3», на которой будет изменён переговорный состав конституционной комиссии, идут с прошлой недели, пишет Al-Modon.

Как пояснил News.ru представитель СКП Яхъя Аль-Ариди, на данный момент речь идёт о встрече оппозиционной конституционной комиссии и консультационного совета СКП. Встреча пройдёт с 9 по 14 октября, её главной темой станет мирный процесс и конституция Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила News.ru, что Москва пока не получала приглашение на конференцию.

Приглашения в наш адрес не поступало. Отношение к идее провести данную конференцию можно будет сформировать после того, как она перейдёт в практическую плоскость. В настоящий момент сосредоточены на работе по подготовке к созыву Конституционного комитета, — сказала Захарова.

Конференция представителей сирийской оппозиции «Эр-Рияд-2» прошла в столице Саудовской Аравии в ноябре 2017 года. На ней было достигнуто соглашение о формировании единой делегации от оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве, которая получила название Сирийская комиссия по переговорам. В неё вошли представители вооружённой оппозиции на переговорах в Астанинском формате, члены Высшего комитета по переговорам и представители групп «Москва» и «Каир».

Как ранее писал News.ru, первое заседание сирийского Конституционного комитета намечено на 30 октября в Женеве.