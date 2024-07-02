В МИД рассказали, кто и когда предотвратил ядерный конфликт МИД РФ: Громыко помог преодолеть Карибский кризис 1962 года

Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Андрей Громыко

Главным приоритетом для главы МИД СССР Андрея Громыко на всем протяжении его карьеры было предотвращение ядерного конфликта, обеспечение и поддержание стратегического равновесия, заявили NEWS.ru в департаменте информации и печати МИД России. В ведомстве обратили внимание на то, что Громыко уделял много внимания разрешению кризисных ситуаций в различных регионах мира. Там отметили, что он сыграл огромную роль в достижении компромисса в ходе Карибского кризиса 1962 года, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны.

Главным приоритетом для Громыко на всем протяжении его карьеры было предотвращение ядерного конфликта, обеспечение и поддержание стратегического равновесия. С его именем связаны заключенные в 60–70-е годы прошлого века поистине исторические договоры о разоружении, запрещении испытаний ядерного оружия, нераспространении, ограничении и сокращении стратегических вооружений. Эти документы и сегодня во многом остаются важными компонентами современной международной безопасности и стратегической стабильности, — отметили в МИД РФ.

ДИП обратил внимание на то, что Громыко всегда направлял силы на разрешение кризисных ситуаций. Самым большим личным успехом Громыко считал закрепление в договорном порядке послевоенных границ в Европе, зафиксированных в Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Достаточно назвать преодоление Берлинского кризиса 1958–1961 годов, достижение компромисса в ходе Карибского кризиса 1962 года, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны, урегулирование вьетнамской проблемы в 1975 году, налаживание переговорного процесса на Ближнем Востоке и т. д., — говорится в комментарии ДИП.

Знаменитый дипломат, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко умер 2 июля 1989 года. Он занимал свой пост 28 лет — дольше, чем любой другой глава МИД в истории СССР и Российской Федерации. За это время ему удалось урегулировать Берлинский и Карибский кризисы, добиться потепления в разгар холодной войны. На Западе его прозвали Мистером Нет за въедливость, упорство и неуступчивость на переговорах. Он считал, что «лучше 10 лет переговоров, чем один день войны».

Ранее директор Института Европы РАН Алексей Громыко, внук дипломата, заявил NEWS.ru, что к достижениям бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера можно отнести создание вместе с его дедушкой дипломатического треугольника США — Китай — СССР. По его словам, именно благодаря этому тандему дипломатам тогда удалось добиться разрядки в отношениях Вашингтона и Москвы.