Мир

В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России

15:03, 20 июля 2020 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских назвал выдвижение Германией в адрес России обвинений в кибератаках вынужденной мерой Берлина.

Ранее сообщалось, что по данным Der Spiegel, хакеры из России в 2015 году получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера Германии Ангелы Меркель в её избирательном округе. По оценкам экспертов, хакерам удалось похитить около 16 гигабайт данных. В рамках расследования атаки, совершённой неизвестным под пользовательским именем Scaramouche, было изъято более 300 серверов.

Удивляет, что пять лет этот заведомо абсурдный кейс пылился, никого не волновал, дожидался подходящего момента, а сейчас вдруг «взорвался», — цитирует РИА Новости Крутских.

Он добавил, что выдвигая эти обвинения сейчас, ФРГ или продемонстрировала вынужденную западную солидарность, или «откупилась» от США за «беспардонные» претензии по «Северному потоку — 2».

При этом Крутских считает, что власти ФРГ в своих обвинениях ссылаются на какие-то «надёжные свидетельства», якобы полученные ими от США. Дипломат сомневается в надёжности источников и предлагает Берлину рассмотреть выдвинутые обвинения совместно.

Впрочем, как показывает практика, таковые [возможности] едва ли будут нам представлены, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

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