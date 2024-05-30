В Мексике застрелили кандидата в мэры в ходе встречи с избирателями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» в штате Герреро Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос получил смертельные огнестрельные ранения во время финального митинга предвыборной кампании, пишет газета El Universal. Когда политик находился в толпе избирателей, к нему со спины подошел злоумышленник, который выхватил пистолет и открыл огонь. Нападавший стрелял в затылок.

В момент убийства рядом с мэром находились десятки приветствовавших его избирателей. Политик был в толпе и, согласно появившимся в Сети кадрам с моментом убийства, мог общаться с каждым из них. На этих кадрах слышно не менее 15 выстрелов.

Как сообщили в местной прокуратуре, нападавшего ликвидировали. За время избирательной кампании в штате Герреро были убиты пять кандидатов в мэры разных городов и один соискатель депутатского кресла.

Местная НКО выяснила, что в Мексике с прошлого лета убиты 82 человека, каждый из которых связан с избирательными процессами. Из них 34 — кандидаты на различные местные должности. Всего в 2023–2024 годах зафиксировано 2172 случая различного насилия, включая нападения, угрозы и похищения.

Ранее в мексиканском городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон обрушились конструкции сцены во время митинга с кандидатом в президенты Мексики Хорхе Альваресом Майнесом. В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще около 50 зрителей получили травмы. По другим данным, погибли десять человек, пострадали не менее 60.