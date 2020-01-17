https://static.news.ru/photo/0ce98c66-39c9-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Pedro Mera/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На юго-западе Мексики полиция обнаружила в грузовике сгоревшие трупы не менее 10 человек. Полиция установила, что тела принадлежат участникам музыкального коллектива из коренного населения «Сенсасьон».

Как сообщил телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона, страшную находку сделали в районе Чилапа-де-Альварес в штате Герреро. Полиция предполагает, что музыканты могли попасть в засаду, когда возвращались из населённого пункта Тлайельпан после выступления.

Обстоятельства происшествия расследуются.

Накануне в мексиканском штате Халиско извлекли из тайной братской могилы тела по меньшей мере 29 человек. С ноября 2019 года в той же местности нашли останки 80 человек. По словам местного прокурора, частично опознать удалось тела четырёх человек, речь, вероятно, идёт о без вести пропавших людях, писал NEWS.ru.