На юго-западе Мексики полиция обнаружила в грузовике сгоревшие трупы не менее 10 человек. Полиция установила, что тела принадлежат участникам музыкального коллектива из коренного населения «Сенсасьон».
Как
Обстоятельства происшествия расследуются.
Накануне в мексиканском штате Халиско извлекли из тайной братской могилы тела по меньшей мере 29 человек. С ноября 2019 года в той же местности нашли останки 80 человек. По словам местного прокурора, частично опознать удалось тела четырёх человек, речь, вероятно, идёт о без вести пропавших людях, писал NEWS.ru.
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