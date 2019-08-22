https://static.news.ru/photo/cf75d4e4-c4d8-11e9-b198-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Мексиканский суд вынес решение, согласно которому впервые в истории двум гражданам страны разрешили употреблять кокаин в «увеселительных целях».

Об этом сообщает BBC Mundo . Если высшая судебная инстанция утвердит это решение, этим двум гражданам будет разрешено употреблять, хранить и перевозить наркотик. Они сотрудничают с правозащитной организацией «Единая Мексика против преступности», которая выступает в том числе за пересмотр наркополитики в стране.

Однако решение суда несёт и некоторые ограничения: дневная доза кокаина для этих граждан не должна превышать 500 мг. Кроме того, им нельзя употреблять наркотик в присутствии несовершеннолетних, в общественных местах, нельзя приходить под воздействием кокаина на работу, водить машину и передавать его другим лицам.

Ранее News.ru писал о том, что около 1,5 тонны кокаина изъяли немецкие таможенники в порту Гамбурга. Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Бразилии.