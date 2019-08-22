Мексиканский суд вынес решение, согласно которому впервые в истории двум гражданам страны разрешили употреблять кокаин в «увеселительных целях».
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Однако решение суда несёт и некоторые ограничения: дневная доза кокаина для этих граждан не должна превышать 500 мг. Кроме того, им нельзя употреблять наркотик в присутствии несовершеннолетних, в общественных местах, нельзя приходить под воздействием кокаина на работу, водить машину и передавать его другим лицам.
Ранее News.ru писал о том, что около 1,5 тонны кокаина изъяли немецкие таможенники в порту Гамбурга. Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Бразилии.