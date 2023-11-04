В МАГАТЭ предупредили об угрозе безопасности ЗАЭС МАГАТЭ: почти ежедневные взрывы возле ЗАЭС говорят об угрозе ее безопасности

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty|Global Look Press

Взрывы, фиксируемые наблюдателями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в непосредственной близости от Запорожской АЭС, говорят о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности станции, говорится в пресс-релизе организации. По имеющимся данным, удары происходят на протяжении последних нескольких месяцев практически в ежедневном режиме.

Практически каждый день в последние недели и месяцы эксперты МАГАТЭ продолжают слышать взрывы на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, что свидетельствует о постоянно сохраняющейся угрозе ядерной безопасности, — говорится в сообщении.

Запорожская атомная электростанция является самой крупной в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6Гвт. Вскоре после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года была взята под контроль российских войск.

В начале октября стало известно, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали Энергодар. Повреждения получил трансформатор подстанции «Водозабор», в результате чего город остался без водоснабжения. Отдельные микрорайоны лишились электричества, их подключили к питанию по временной схеме.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Украинский лидер также сказал руководителю организации, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».