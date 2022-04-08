В Луганской области сообщили о подрыве цистерны с азотной кислотой

В населённом пункте Рубежное снаряд попал в цистерну с азотной кислотой, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. На кадрах, которыми делятся местные жители в Сети, виден столб рыжеватого дыма, достигающий нескольких десятков метров в высоту.

Местные власти призвали граждан не покидать домов и плотно закрыть двери и окна. Гайдай также поделился инструкцией по оказанию первой помощи и рассказал о симптомах поражения опасным веществом. Особо он посоветовал проявлять бдительность гражданам, живущим по направлению ветра вблизи места происшествия.

5 апреля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко р ассказал о подрыве украинскими войсками цистерны с соляной кислотой в цехе завода «Заря» в Рубежном. Он отметил, что на окраинах города продолжаются бои, а ВСУ в тот момент готовились к сдаче населённого пункта. Марочко призвал жителей сохранять бдительность и не исключил возможность новых провокаций.

Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами. Как отметили в СК, в резервуарах завода содeржалась азотная, серная, соляная кислота и аммиак, вдыхание которых может вызвать тяжёлые отравления и токсический oтёк лёгких у человека.