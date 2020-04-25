В Лондоне прокомментировали слухи о болезни и смерти Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/55f7dd0c-87a5-11ea-95f9-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании оценили появившиеся в прессе сообщения о смерти лидера КНДР Ким Че Ына. Там отметили, что пока какой-либо достоверной информации по этому поводу нет.

Пока что все сообщения [о резком ухудшении здоровья или смерти Ким Чен Ына] ничем не подтверждены. Я видел материалы по этой теме в мировых СМИ, но пока у нас нет достоверных сведений, — сообщил глава МИД королевства Доминик Рааб.

По его словам, Лондон будет и дальше отслеживать информацию по этой теме, передаёт ТАСС.

На днях американское издание New York Post сообщило о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника». В то же время NY Post цитирует неназванный японский журнал, который написал, что Ким Чен Ын находится «в вегетативном состоянии» после операции на сердце, писал NEWS.ru.

Ранее в Госдуме отреагировали на появившиеся в прессе сообщения о смерти или болезни руководителя КНДР Ким Чен Ына. Как заявил координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев, выводы относительно состояния здоровья северокорейского лидера преждевременны, писал NEWS.ru.