В ЛНР заявили, что Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье

Приднестровье. Тирасполь. Вид на здание Министерства государственной безопасности Приднестровья / Фото Пресс-центр МВД ПМР/ТАСС

Украина хочет захватить боеприпасы, находящиеся на складах в Приднестровье, так как Запад не поставляет вооружения в нужном объёме, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв. По его словам, речь идёт о боеприпасах, которые были складированы для дальнейшего утилизирования и должны быть уничтожены.

Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена, и то, что поставляет Европа, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов, — сказал Киселёв.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска могут занять Приднестровье, если на это поступит официальный запрос от молдавских властей. Он отметил, что на осуществление подобного рода операции у ВСУ «достаточно сил».

В свою очередь военный эксперт Константин Сивков назвал это заявление «полнейшей глупостью», предположив, что для оккупации Приднестровья Киеву требуется создать группировку численностью не менее 60–70 тысяч человек. По его словам, такого количества подготовленных военных у Украины нет, и в случае попытки занятия Приднестровья они подвергнутся атаке российских войск.