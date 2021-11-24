В ЛНР удивились реакции ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса

Призыв Евросоюза к России отменить указ президента Владимира Путина об упрощении процедуры поставок товаров из Донбасса является странным. Такое мнение в своём аккаунте в Twitter высказал глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В ЕС обеспокоены решением России о расширении доступа товаров, выпускаемых на Донбассе, на российский рынок. По мнению Европейского союза, это обостряет военный конфликт и противоречит «Минску». Исходя из этой логики, экономическое удушение Донбасса «Минск» не нарушает. Странно, — написал Пасечник.

Указ о признании в РФ выданных в ДНР и ЛНР сертификатов о происхождении товаров, допускающий их наравне с отечественными до госзакупок, президент Владимир Путин подписал 15 ноября. Данный документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в непризнанные республики и обратно.

Евросоюз выразил сожаление в связи с таким шагом России и призвал отменить данное решение.