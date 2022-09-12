В ЛНР опровергли информацию о массовой эвакуации властей республики Глава ЛНР: информация о массовой эвакуации властей республики не соответствует действительности

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Глава ЛНР Леонид Пасечник

Информация о массовой эвакуации властей Луганской Народной Республики не соответствует действительности и распространяется Украиной для запугивания населения, сообщил Луганскому информационному центру глава республики Леонид Пасечник. Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

Тиражируемые укрофашистскими пропагандистами заявления и комментарии о якобы массовой эвакуации органов власти ЛНР являются фейками и делаются с единственной целью — запугать и подвергнуть панике граждан. <...> В связи с этим прошу всех доверять информации из проверенных, официальных источников, сохранять выдержку и спокойствие, — сказал он.

Пасечник добавил, что все ведомства ЛНР продолжают работу в штатном режиме. По его словам, в республике без задержек выплачивают зарплаты, пособия и пенсии.

Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория республики остается под контролем местных властей и Народной милиции республики. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВСУ захватили Лисичанск и Северодонецк. По словам Мирошника, это лишь «влажные мечты украинских чиновников».