В ЛНР назвали иезуитством отношение Запада к ситуации в Донбассе

Запад по-иезуитски относится к ситуации в Донбассе — всему миру рассказывает, что боится «захвата Украины Россией», при этом Киев тут же, без каких-либо оснований, «развязывает новую эскалацию войны» против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, рассказал NEWS.ru представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник. Таким образом он прокомментировал непрекращающиеся сообщения из ЛНР и ДНР про обстрелы со стороны ВСУ.

Спикер заявил, что ВСУ используют практически все средства — от стрелкового оружия до ствольной артиллерии и противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а с утра 18 февраля обстрелам подверглись несколько направлений и пригородов Луганска.

Обстрелы практически не прекращаются вдоль всей линии соприкосновения, применяется практически весь спектр вооружений, начиная от стрелкового оружия, заканчивая ПТУРами и ствольной артиллерией. С утра был целый ряд обстрелов по основным точкам — и на Мариупольском, на Горловском, на Донецком направлениях, пригородам Луганска. Украина растаптывает любые обязательства, на них просто не обращают внимания, — рассказал Мирошник.

По его словам, Киев «чётко выполняет заказ Запада» по втягиванию РФ в конфликт в Донбассе — «вынудить обстрелами и издевательствами над ЛНР и ДНР, ведением полноценной военной компании Россию защищать своих сограждан», что является «иезуитством по полной программе».

Весь мир рассказывает, как они боятся захвата Украины Россией, а Киев тут же без каких-либо на то оснований развязывает новую эскалацию войны против Донбасса. Они полностью принуждают РФ каким-то образом ввязаться, чтобы оправдать ими же созданную мифологию, виртуальную реальность, где РФ — агрессор, страна, вынужденная успокаивать разбушевавшуюся Украину, — подытожил Мирошник.

Ранее глава администрации посёлка Александровка Константин Чалый заявил, что власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение об эвакуации жителей населённого пункта, который находится в пригороде Донецка. По его словам, решение было принято из-за растущей напряжённости на линии соприкосновения.