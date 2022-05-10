Законодатели Литвы признали Россию государством, «поддерживающим терроризм»

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Литовский сейм (высший законодательный орган страны) принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». Уточняется, что за принятие постановления проголосовали 128 членов сейма из 141. На официальном сайте законодательного органа уточняется, что в принятом документе представители литовского правительства призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.

В данном документе не содержится попытки высказать своё мнение. Мы высказываем мнение большей части мира, иногда вопреки так называемой политкорректности или равнодушию, — заявил лидер фракции Либеральное движение Эугениюс Гентвилас.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран — спонсоров терроризма. Дипломат отметил, что Москва якобы «терроризирует» украинцев. Он добавил, что юристам поручено изучить вопрос законности этого решения.

C призывом внести РФ в американский список стран — спонсоров терроризма обратился ранее президент Украины Владимир Зеленский к лидеру США Джо Байдену. При этом глава Белого дома не стал брать на себя какие-либо обязательства, но отметил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.