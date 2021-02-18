Первый случай COVID-19 у собаки зафиксирован в Латвии

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В Латвии зафиксирован первый случай заряжения коронавирусом собаки. Об этом сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики.

В странах Балтии за сутки зафиксировано 2069 новых случаев коронавируса, 708 из них — в Латвии, 365 — в Литве, 996 — в Эстонии. При этом общее число заболевших COVID-19 в Латвии выросло до 79 351, число жертв пандемии достигло 1521, сообщает агентство BNS.

В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава ПВС Латвии Марис Балодис заявил, что в стране был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом собаки. Об этом свидетельствуют результаты анализов переболевшего животного.

Ранее сообщалось, что Мопс по кличке Уинстон из штата Северная Каролина стал первой в США собакой, у которой выявили коронавирус. Животное проживало в доме с тремя людьми, у которых была подтверждена инфекция, сообщила некоммерческая организация American Humane. Хозяйка мопса рассказала, что Уинстон стал чихать и кашлять и однажды даже отказался от еды, что для него нехарактерно.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что во избежание заражения домашних животных коронавирусом их хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены. После прогулки с собакой нужно обязательно вымыть свои руки и её лапы, писал NEWS.ru.