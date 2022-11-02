В курортном городе Турции случилось землетрясение AFAD: в курортной Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,7

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталье, следует из данных Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Агентство Hurriyet пишет, что землетрясение также ощущалось в Мерсине, Конье и близлежащих городах.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 20:41 (совпадает с мск. — NEWS.ru) у района Кумлыджа в Анталии в Средиземном море. Глубина землетрясения была объявлена равной 22,35 км, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области утром 25 октября произошло землетрясение. Его интенсивность оценивается в четыре балла. По имеющимся данным, жители Иркутска почувствовали толчки около 08:00 утра по местному времени (03:00 мск).

Также сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Кроме того, у Курильских островов были зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.